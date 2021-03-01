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Борислав ( Първомай ) победи с 4:1 Левски ( Карлово )

Борислав ( Първомай  ) победи с 4:1 Левски ( Карлово ).

Първомайският отбор изигра силен мач и създаде много опасни положения, от които реализира само четири.

По два гола за успеха отбелязаха Георги Стайков и Андрей Атанасов.

Борислав (Първомай) : Мартин Димитров , Мартин Здравчев , Мирослав Кайряков , Михаил Митев , Ради Влашев , Шаби Османов ( Васил Василев ) , Иван Чалъков , Георги Стайков , Андрей Атанасов ( Илия Иванов ) , Иван Кирев (Васил Колев) , Ангел Здравчев ( Димитър Димитров )

Източник: Asenovgrad.NET

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