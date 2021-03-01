Борислав ( Първомай  ) победи с 4:1 Левски ( Карлово ).

Седят два админа на облак в рая, пийват си биричката.

Изведнъж се появява трети, целия разрошен, бързо взима бира, само глъва една глътка, после изчезва. И така три пъти. После се появява:

- Уфффф

- Защо те дисконектва? Кофти провайдер?

- Не, реанимацията беше добра.