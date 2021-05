Принц Хари и Опра Уинфри говорят открито за психичното здраве в документална поредица

Британският принц Хари стартира новата си кариера като холивудски продуцент с документална поредица - плод на сътрудничеството му с медийната знаменитост Опра Уинфри, която има за цел да премахне стигмата около психичното здраве, предаде Ройтерс.

Хари и Уинфри говорят открито за собствените си травматични преживявания в поредицата "The Me You Can't See", която стартира днес по Епъл Ти Ви плюс.

Сред участниците в документалната продукция са актрисата Глен Клоуз, поп звездата Лейди Гага, която разказва за изнасилването си в ранните си години в музикалната индустрия, боксьорката Вирджиния Фукс, сирийски деца бежанци и хора с проблеми, вариращи от шизофрения и обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) до депресия и зависимости.

"Нямаше да е справедливо да молим хората да излязат пред всички, да бъдат уязвими, да споделят своята история, ако не бяхме готови да направим същото", сподели Хари в интервю за агенцията преди старта на "The Me You Can't See".

Документалната поредица от пет части бележи първата изява на Хари като продуцент, откакто той и съпругата му Меган Маркъл се отказаха от задълженията си на високопоставени членове на британското кралско семейство и се преместиха в Калифорния миналата година. От тогава те сключиха договори за продуциране на съдържание с Netflix и Spotify.

Принц Хари казва, че решението да разкаже собствената си история е било "много лесно", защото го прави в услуга на другите хора със съзнанието за положителния ефект, който може да окаже. "Дори да помогне само на един човек, пак ще си струва", споделя той.

Поредицата разкрива как Хари се подлага на форма на терапия, известна като EMDR (Десенсибилизация и повторна обработка на движението на очите), за лечение на неразрешена тревожност, произтичаща от гнева му към медиите и смъртта на майка му, принцеса Даяна, когато е едва 12-годишен. Хари започва терапията преди около пет години, когато среща Меган. "Бързо установих, че ако искам тази връзка да се получи, трябва да се справя с миналото си", каза той.

Принцът разкрива подробно как кончината на майка му през 1997 г. повлиява върху решението му да се откаже от фалшивия блясък на живота в кралското семейство.

Хари споделя също как баща му, престолонаследникът принц Чарлз, му е казал, че медийното внимание и това да бъде част от институцията е нещо, с което трябва да свикне.

"В това няма смисъл. Само защото ти си страдал, не означава, че и децата ти трябва да страдат. Всъщност е точно обратното. Ако си страдал, направи всичко възможно, за да се увериш, че на базата на собствения негативен опит можеш да постъпиш правилно заради децата си. Всичко опира до това да прекъснеш цикъла", казва принц Хари.

Той разкрива още, че и до ден днешен си спомня звука на конските копита в деня на погребението на майка му, както и как години по-рано е пътувал на задната седалка в автомобил с разплаканата принцеса Даяна, преследвана от папараци.

Хари не крие, че не е успял да се справи със загубата на майка си повече от десетилетие, както и че страхът да не загуби и съпругата си Меган Маркъл е станал една от основните причини за решението му да се откаже от кралския живот и да се премести в САЩ.

Принцът казва, че навремето привидно е погребал чувствата си, но е пиел обилно и е имал панически атаки и безпокойство през 20-те си години и че все още се ужасява, когато види камери.

"Бях толкова ядосан от случилото се с нея (Даяна) и от факта, че няма справедливост ... същите хора, които я преследваха през онзи тунел, я снимаха как умира на задната седалка на автомобила. Щракането на камери и светкавици всеки път кара кръвта ми да кипва. Това ме ядосва. Връща ме към случилото се с майка ми, това, което преживях като дете, чувството за безпомощност", разказва Хари.

Дори сега, на 36 години, допълва той, завръщането в Лондон го кара да се чувства напрегнат и преследван.

Опра Уинфри, която понастоящем е една от най-влиятелните чернокожи жени в САЩ, на свой ред говори за детството си, когато е била бита от баба си, изпращана да спи на верандата от майка си и изнасилена от свой братовчед на 9-годишна възраст.

Уинфри споделя, че за нея разказването на собствената й история е било от решаващо значение, за да може да я осмисли.

Опра Уинфри допълва, че документалната поредица, принос към която имат 14 здравни експерти, е замислена да стане глобална по своя обхват.

"Независимо дали виждате себе си през тези истории, или по-добре разбирате член на семейството или приятел, или какъвто и да е вашият опит, той ще ви помогне да си изясните различни разстройства и да проявите повече съпричастност и разбиране", казва Уинфри.