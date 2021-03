Сезон на Оскарите по TV1000 - всяка нощ през април

„Кешбол“ и „Боен клуб“ с Брад Пит, „Мандела: Пътят към свободата“ с Идрис Елба, „Социалната мрежа“ и „Небраска“ са филми на седмицата.

Всяка нощ от 22:00 часа този април TV1000 - най-известният филмотечен канал - ви кани на домашна прожекция на филм – претендент или победител в ежегодната битка за най-престижната кино награда в последните 25 години!

"Сезонът на Оскарите“ по TV1000 започва в „Очи от рая“ с Рейчъл Уайз, Марк Уолбърг и Сърша Ронан на 1 април, четвъртък, и продължава с: „Добрият Уил Хънтинг“ – с Робин Уилямс, Мат Деймън, Бен Афлек на 2 април, „Почти известни“ – с Кейт Хъдзън, Франсис Макдорманд, Били Крадъп на 3 април и „Анонимен“ – с Рийс Ифанс, Ванеса Редгрейв, Дейвид Тюлис на 4 април.

Първият „филм на седмицата“ в месеца на носителите и претендентите за Оскар е „Кешбол“ – от 5 април, понеделник. “Кешбол” е американска спортна драма от 2011 г. по сценарий на Стивън Зейлиън и Аарън Соркин. Главните роли се изпълняват от Брад Пит, Джона Хил и Филип Сиймур Хофман. Дебютира на фестивала в Торонто, а през януари 2012 г. получава шест номинации за Оскари 2012, включително за най-добър филм и най-добър актьор за Брад Пит.

Били Бийн е мениджър на бейзболен клуб и е на път да изгуби тримата си най-добри играчи заради по-богати отбори. Предвид финансовото състояние на клуба, Бийн разбира, че трябва радикално да промени начина, по който набира играчи. Когато среща Питър Бранд - талантлив дипломиран студент по икономика, той знае, че е намерил човека, който ще му помогне да събере отбор с ограничен бюджет.

На 12 април в 22:00 дебютира „Мандела: Дългият път към свободата“. Биографичният филм с Идрис Елба и Наоми Харис проследява пътя, който Нелсън Мандела изминава от детството си в провинциално градче до избирането му за президент на Южна Африка и изследва човека, когото светът не познава – любителя на скъпи коли и красиви жени, боксьора ентусиаст и плейбой, талантливия адвокат и борец за свобода.

Заглавието е с номинация за Оскар за музика – за песента по текст на Боно (U2), която печели „Златен глобус“ 2014 г., за какъвто филмът е номиниран и за Идрис Елба – за най-добра главна мъжка роля, както и за оригинален саундтрак.

„Социалната мрежа“ на режисьора Дейвид Финчър с Джеси Айзенберг, Андрю Гарфийлд, Джъстин Тимбърлейк и Руни Мара е с TV1000 дебют на 19 април в 22:00 часа.

През една есенна вечер на 2003 г. студентът от Харвард и гениален програмист Марк Зукърбърг сяда на компютъра си и започва да работи по нова идея.

В разгара на блоговете и програмирането, проектът, започнат в спалнята му, скоро се превръща в глобална социална мрежа и революция в комуникацията. Само шест години и 500 милиона приятели по-късно, Марк Зукърбърг е най-младият милиардер в историята. Но успехът за предприемача довежда както до лични, така и до правни усложнения.

Филмът е с три награди Оскар 2013 г. – за сценария на забележителния Аарън Соркин (създател и на нашумелия тази година The Trial of the Chicago 7, както и на „Западното крило“, „Няколко добри мъже“ с Том Круз и Джак Никълсън, както и на флагмана на „Сезона на Оскарите“ по TV1000 през април – „Кешбол“), за монтаж и за музиката на Трент Резнър и Атикъс Рос.

Месецът на носителите и претендентите за Оскар по TV1000 ще кулминира във вечер на Брад Пит на 30 април, когато отново можете да видите „Кешбол“, както и култовия „Боен клуб“ – от 22:00 часа, режисиран от Дейвид Финчър („Социалната мрежа“ и „Не казвай сбогом“ – с Бен Афлек и Розамунд Пайк, който също може да се гледа по TV1000 през април – за програмата посетете www.TV1000.bg

„Боен клуб“ – по TV1000 на 30 април от 22:00 часа - е на режисьора Дейвид Финчър, базиран на едноименния роман на Чък Паланюк, излязъл на печат три години по-рано. Главните роли изпълняват Едуард Нортън, Брад Пит и Хелена Бонам Картър.

Нортън играе ролята на безименен разказвач – безличен обикновен човек, недоволен от живота си в постиндустриалното потребителско общество „чиновник“. Заедно с Тайлър Дърдън, търговец на сапун (в ролята Брад Пит), той създава нелегална организация, „Боен клуб“.

В идеята на филма е залегнал будисткият постулат: „Само губейки всичко можем да постигнем истинска свобода“.

Филмът е с номинация за Оскар 2000 за звукови ефекти и е на №11 в класацията на IMDB за 100-те филма с най-висок рейтинг на всички времена.

Брад Пит като Тайлър Дърдън в един от най-емблематичните кадри от култовия „Боен клуб“ на режисьора Дейвид Финчър

