Сериалът с елементи на черна комедия “Умри за снимка” с премиера по Epic Drama

Фотографията е убийствен бизнес…

Новата драматична поредица по Epic Drama „Умри за снимка“ (в оригинал Dead Still) е вдъхновена от реалната практика на post-mortem фотографията, съществувала във Викторианската епоха.

Ирландската поредица с елементи на черна комедия, която дебютира по ТВ канала за драматични сериали в епоха - Epic Drama - този петък в 22:00 с повторение в събота от 22:55 часа, е с международен актьорски състав.

В главните роли са Майкъл Смайли (The Other Boleyn Girl, Luther, The Lobster) като възпоменателния фотограф Брок Бленхаргасет; Кер Лоуган (Game of Thrones, Victoria) като ентусиазирания му нов помощник Конъл Молой и Айлийн О'Хигинс (Brooklyn, Mary Queen of Scots) като племенницата му Нанси Викърс.

Дъблин 1880 г.: Фотоапаратите поевтиняват и страната се изпълва с фотографски студиа, но замира практиката на възпоменателната фотография - портретна фотография на наскоро починали хора.

Известният възпоменателен фотограф Брок Бленхаргасет се опитва да съживи бизнеса си след инцидент и има нужда от помощта на отчуждената си племенница Нанси Викърс и ентусиазирания си нов помощник Конъл Молой.

След бурно начало, служебните им взаимоотношения започват да се развиват, но изглежда нещо по-зловещо се включва в играта на фотографията на смъртници. Разследванията на детектив Фредерик Ригън в Дъблинския замък предполагат, че убиец може би се възползва от новопоявилия се вкус към друг тип възпоменателна фотография, а именно - снимки на хора в смъртна агония. Броят на труповете се увеличава и Бленхаргасет, Молой и Нанси трябва да попречат на намеренията на убиеца не само да съсипе бизнеса им, но и да ги погуби.

В „Умри за снимка“ се появяват също Джими Смолхорн (Taken Down, Clean Break), Марк Рендал (Departure, Versailles), Питър Кемпиън (Derry Girls, Kat and Alfie: Redwater)

Поредицата е със специалното участие на Мартин Донован (Big Little Lies, Fahrenheit 451) като Бъшрод Уакър, както и Ейдън О’Хеър (The Dublin Murders, Jackie) като детектив Фрeдeрик Ригън.

Черната комедия „Умри за снимка“ е по Epic Drama всеки петък в 22:00 с повторение в събота и вторник от 22:55 часа. От 16 октомври.