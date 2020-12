Наоми Аки ще е Уитни Хюстън в нов биографичен филм

Уитни Хюстън ще се завърне на големия екран в нов игрален филм за живота й, отвел я до върховете на славата, но приключил с наркотична зависимост и трагедия. В образа на легендарната певица ще се превъплъти британската актриса Наоми Аки, съобщи ЮПИ.

Двадесет и осем годишната Аки е позната с ролите на Джана в деветия и последен епизод на култовата космическа сага "Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър" и на Бони в поредицата "Краят на ш****ия свят" на Netflix.

Заглавието на биографичния филм, който ще бъде режисиран от Стела Меги, е заимствано от един от най-големите хитове на Уитни Хюстън - "I Wanna Dance with Somebody" ("Искам да танцувам с някого"). Продукцията има подкрепата на наследниците на покойната легенда и дългогодишния й звукозаписен продуцент и ментор Клайв Дейвис.

"Прекарахме по-голямата част от изминалата година в търсене на актриса, която да се превъплъти в образа на Уитни Хюстън. Наоми Аки ни впечатляваше на всеки етап от процеса. Бях трогната от способността й да улавя сценичното присъствие на глобална икона, докато същевременно внася човечност във вътрешния й свят", се посочва в изявлението, направено от Стела Меги.

Сценарият за филма е поверен на Антъни Маккартън ("Бохемска рапсодия").

Продуцентите, сред които Маккартън, Клайв Дейвис и Пат Хюстън, описват филма като "радостно, емоционално и сърцераздирателно честване на живота и музиката на Уитни Хюстън", който може да се тълкува и като "откровен поглед към цената, която плаща звезда от световна величина".

"Всички фенове на Уитни имат апетит за съвършенство, що се отнася до нея и наследството й. Да превърнеш някого в несравнима икона е практически невъзможно. След внимателно обмисляне Наоми Аки беше избрана благодарение на качествените си изпълнения и дълбоката си ангажираност да се превърне в жената, която всички обичахме. Очакваме с нетърпение да поемем на това пътешествие с нея", споделя Пат Хюстън.

"Екранният тест на Наоми Аки беше толкова впечатляващ, че ме побиха тръпки. Въпреки че несравнимият вокал на Уитни се използва за всички песни, необикновеният актьорски диапазон на Наоми й позволява да улови майсторски уникалния чар, силата на звездата и, разбира се, личните й борби. Наоми е истинска находка и не мога да си представя по-добър избор за тази емблематична роля", казва на свой ред Клайв Дейвис.

Биографичният филм "I Wanna Dance with Somebody" трябва да излезе на екран в Деня на благодарността през 2022 г.

Уитни Хюстън, сред чиито хитове са също "I Will Always Love You" и "Saving All My Love for You", почина на 48-годишна възраст през 2012 г. в навечерието на церемонията за наградите "Грами". Певицата беше намерена удавена във ваната на хотел в Бевърли хилс след употреба на кокаин. За Уитни Хюстън се знаеше, че от години води борба с наркотична зависимост.

Певицата и носителка на шест награди "Грами" се е снимала в няколко филма, най-известният от които е "Бодигард" (1992).

След смъртта й са заснети няколко документални продукции за живота й, но игралната екранизация е първата одобрена от наследниците на Уитни Хюстън.

Популярността на музикалните биографични продукции се увеличи през последните две години благодарение на успеха на "Бохемска рапсодия" за живота на фронтмена на "Куин" Фреди Меркюри и "Рокетмен" за възхода към славата на Елтън Джон.