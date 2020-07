Руска и китайска мечка се биха на границата (видео)

View this post on Instagram

Буйные соседи — это проблема. Это знают даже тигры😀 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Из очередной поездки из Еврейской автономной области, дома сразу для нескольких реинтродуцированных полосатых хищников, коллеги привезли вот такие кадры. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Если помните, то тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В остальных местах косолапые также поломали часть фотоловушек, так что кадров на этот раз меньше, чем хотелось бы. Будем ими делиться с вами в ближайшую неделю. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENG: Bad neighbors is a huge problem. Not only when you’re a human but as well when you’re a tiger. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Colleagues have returned from the Jewish autonomous blast and shared this images. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ If you remember some of the old footage you can compare how tigers behave themselves in front of that camera. Now compare it to these two bears! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Also, bears have broken some of other trail cameras so this time we have less footage of reintroduced tigers than expected. We’ll be sharing it during this week. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #центртигр #еао #фотоловушка #медведь #amurtigercenter #amurtiger #tiger #siberiantiger #amurtigercenter #tigercenter #bear #trailcamera