Разкриха загадката на мистериозния облак антиматерия близо до Земята (видео)

Космическият гама-телескоп Ферми на НАСА откри гигантски ореол с високоенергийно сияние около пулсар на име Джеминга, който е сравнително близо до Земята. Ако беше видимо с просто око, халото щеше да заема в небето площ над 40 пъти тази на нашата Луна. Откритието разкрива истината за мистериозно явление - облака антиматерия в близост до Слънчевата система, съобщава NASA.

Изследователите анализирали данните от гама лъчението на пулсара, получени от телескопа за десетилетие. Астрономите трябвало да изключат гама излъчване от други източници, включително разсеяната светлина, генерирана от сблъсъка на космически лъчи с междузвездни газови облаци. Оказало се, че неутронната звезда генерира ореол с енергия 10 милиарда електрон волта, заемайки видим регион в небето от 20 градуса.

Пулсарът е естествено заобиколен от облак от електрони и позитрони. Това е така, защото една неутронна звезда има интензивно електромагнитно поле, най-силното сред известнните обекти. Свръхсилното поле издърпва частиците от повърхността на пулсара и ги ускорява до почти светлинна скорост.

Тези бързо движещи се частици, включително електрони и техните анти частици позитрони, образуват мощни, невидими за човешките очи космически лъчения. Тъй като те имат електрически заряд, магнитните полета им въздействат. Затова, когато достигнат Земята, астрономите не могат да определят източника им.

Новото откритие е в съответствие с наблюдението на гама обсерваторията HAWC в Мексико, което откри по-високо енергийна част на ореола (5-50 трилиона електрон волта). Пулсарът Джеминга може да е отговорен за 20 процента от позитроните (античастиците на електроните), открити близо до Земята.

Пулсарът Джеминга се намира на 800 светлинни години от Земята, което го прави най-близкият пулсар до Слънчевата система. Открит е през 1972 г. и е най-яркият в гама спектъра обект от този вид.

Изследването "Detection of a gamma-ray halo around Geminga with the Fermi-LAT data and implications for the positron flux" е публикувано във Physical Review D.