Израснали с хард рок - Mixed Up Everything (видео)

Каналът им в YouTube е от 2010 година, а в момента четиримата дългокоси рокаджии от Mixed Up Everything изглеждат тийнейджъри.

Най-възрастният от братята австралийци в момента е на 21, така че имат много рок зад гърба си. През 2016 започват да пишат собствени парчета, но ето каква е историята:

Тод се сдобил с първата си китара, когато бил на 8 години. Научил първите си акорди от приятел на баща си. Година по-късно Кевин вече имал комплект електрически барабани и двамата започнали да вземат уроци по музика, както на частно, така и в училище. Първите им изпълнения били в основното им училище, където направили микс от Smoke On The Water, You Really Got Me, You Give Love A Bad Name, Sunshine Of Your Love и няколко други песни, "които е твърде неудобно да се споменават", както пише на сайта им.

Не минало много време и Блейк се сдобил с първата си акустична китара, а и Коби започнал да свири.

Кевин бил на 3 години, когато майка им попитала "Каква музика свирите?" и с бебешкия си говор той отвърнал: "Смесено всичко" - Mixed Up Everything, което станало и име на групата.

Австралийската хард рок група от Мелбърн, четиримата братя Тод, Кевин, Блейк и Коби Дима започнали с Metallica, Nirvana, 3 Doors Down, Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Rage Against The Machine, Scorpions, Bush, Alice In Chains, blink-182, и The Offspring. Последните дали и първото официално признание на невръстните рокаджии. Впрочем те си имат многобройни тийн фенове и своята слава, да им признаем - напълно заслужена, в социалните мрежи. А сега издават и втори собствен албум. За песента "What If?" от него групата моли феновете да се включат с видео и можете да видите какво се е получило по-долу.

Ето ги Mixed Up Everything с развени коси и "Temple Of The King" на Rainbow.