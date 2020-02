Смъртните случаи от коронавируса надхвърлиха 1000

Регистрираните смъртни случаи в Китай заради коронавируса са 1018, по официални данни на здравните власти в страната към 9:33:02 AM на 11 февруари. Оздравелите към този момент са 4099.

Броят на пациентите с пневмония, причинена от нов тип коронавирус, достигна 43 112 души.

В рамките на вчерашния ден са били регистрирани нови 108 смъртни случая и още близо 2500 заразени с вируса, отбелязва Франс прес.

Ухан планира да изолира хората, за които има подозирения, че са били в контакт със заразени в масови карантинни лагери, съобщава The New York Times. Вицепремиерът на Китай Сун Чулан заяви, че градските власти трябва да минат от врата на врата, за да проверят температурата на жителите и да интервюират хората, които са в контакт със заразени лица, съобщава The Times.

В САЩ е потвърден 13-и случай на заразяване с новия коронавирус при завърнал се от китайския град Ухан американец. От 31 януари американските здравни власти обявиха, че ще налагат карантина на граждани, пътували до провинция Хубей, където възникна епидемията през последните 14 дни. Ако граждани на САЩ са били в Китай през последните 14 дни, те ще бъдат пренасочени до едно от единадесетте летища в страната, които са определени да проверяват за новия коронавирус, според Министерството на вътрешната сигурност.

Ако пътниците, пътували до Китай, показват симптоми на вируса - включват кашлица, проблеми с дишането или повишена температура, те ще бъдат обект на задължителна карантина. Ако пътниците, пътували до Китай (извън провинция Хубей), не показват никакви симптоми, след като са били прегледани на едно от 11-те летища, те биват пренасочени отново към дестинациите си в САЩ и трябва да спазват самокарантина.

Както Русия, така и САЩ не предвиждат да пускат в страната чужди граждани със симптоми на коронавируса или пътувалите в самолет с заразени. Русия определи мястото на лагера за масова карантина на свои граждани, които са имали контакт със заразени или пътуване в Китай в последно време и затвори пътническите превози от всички видове до голяма част от съседен Китай.

Справката на Роспотребнадзор за епидемичната ситуация с вируса 2019-nCov, публикувана в понеделник, цитира съобщение на китайската агенция Sina от 8 февруари, в което се казва, че лекарите в КНР отбелязват възможността за голям брой фалшиви отрицателни резултати. Тоест тестът показва липсата на вируса в организма, въпреки че всъщност има вирус.

Според академик Ванг Чен "положителен резултат при лабораторно изследване в момента е регистриран само в 30-50% от реалния брой случаи". Проблемите с точността на теста са свързани с факта, че вероятността за откриване на вируса е най-висока при изследване на проба от долните дихателни пътища, докато при изследване на храчки точността е по-ниска. Анализът на намазка от фаринкса е дори по-малко надежден от изследванията на проби от храчки, според изследването на китайските учени.