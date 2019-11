Нова песен на Джордж Майкъл - "This Is How" от филма с неговата музика (видео)

Джордж Майкъл и неговата песен This Is How (We Want You To Get High) са перфектният финал на „Last Christmas“. Новият филм с Емилия Кларк, Хенри Голдинг и Ема Томсън е вдъхновен от музиката на Джордж Майкъл и Wham.

Джордж Майкъл беше намерен мъртъв на Коледа през 2016 г. в дома си в Горинг, Оксфордшир.

"Last Christmas" разказва за млада амбициозна певица (Емилия Кларк), чийто герой е Джордж Майкъл. Неговата музика е с нея, докато преминава през житейските си перипетии. Ще бъде интересно да видим в тази романтична комедия Емилия Кларк в не-фентъзи роля след края на Game of Thrones.

Вижте трейлъра.