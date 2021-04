Greta Van Fleet с нов студиен албум класически рок

Неуморната банда от Мичиган - тримата братя Кишка и барабанистът Дани Вагнер с нова порция рок в стил 1970-те.

Излезе вторият студиен албум на американската рок банда Greta Van Fleet - "The Battle At Garden’s Gate"

Албумът е записан в Лос Анджелис, а един от хората зад него, е продуцентът Greg Kurstin, когото познаваме от съвместната му работа с Foo Fighters.

Greta Van Fleet споделят, албумът е отражение на преживяванията, които са имали, докато са обикаляли света със своя дебютен албум "Anthem of the Peaceful Army" (2018).

Дебютът на групата за 2018 г. предизвика сравнения с Led Zeppelin. Е, това продължава. По-специално, Built By Nations, изглежда е построена върху риф, който Джими Пейдж е загубил по времето на Led Zeppelin II, пишат критици. Паралел с Робърт Плант предизвикват вокалите на Джош Кишка в My Way, Soon.

Както подобава на група, така посветена на класическия рок от средата на 70-те, те дават най-доброто от себе си в по-епичните Broken Bells и близо осемминутната The Weight of Dreams. Да, критиците са запретнали ръкави, но тези момчета свирят рока си и по-добре да послушаме тях, отколкото критиците.