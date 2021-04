ЕСПЧ осъди Турция за задържането на писателя Ахмет Алтан

zna4i davat na 2ma 2 tendjuri fasul davat im da se ka4at do treti etaj bez da se naserat tragva bai ganio amerikaninat se sastezavat pratqt nego na 2 wtaj se nasral pra6tat balgarina toi vidql na parvi etaj staq vzqzal tam imal pop toi spe6e vzel mu 6apkata nasralo go i tragnal sleznal dolu dadoxa mu nagradata stava popa vzima 6apkata slaga q otiva na ogledaloto gleda se ot prozoreca vika kade e toiq gomnar 6eva 4ul otide da si vzeme nagradata ot balgarinat no te izpatuvali izvan stranata i ne se varnali nikoga tam