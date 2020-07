Колекция Междузвездни войни през юли в HBO GO

HBO GO с колекция от всички филми от сагата Междузвездни войни през юли. В три поредни петъка в онлайн стрийминг платформата ще се добавят по няколко заглавия от сагата със старт на 17 юли.

От утре, 17 юли, абонатите на HBO GO ще се радват на трилогията предистория или хронологично първите три епизода на сагата, а също и на Соло: История от Междузвездни войни, представящ приключенията на младият Хан Соло, преди да стане бунтар-герой. Освен тях ще бъде наличен и анимационният филм „Междузвездни войни: Войната на клонираните“, като първите пет сезона на едноименната анимационна поредица вече са налични HBO GO. Действието в тези заглавия се развива преди създаването на бунтовническия съюз.

На 24 юли в HBO GO ще бъдат достъпни за гледане на стрийминг трите филма от оригиналната трилогия от 70-те и 80-те, а също и Rogue One: История от Междузвездни войни, който разказва събитията, непосредствено водещи до случващото се в Междузвездни войни: Нова надежда. На 31 юли ще станат достъпни първите два филма от най-новата трилогия на продължението, а именно Междузвездни войни: Силата се пробужда и Междузвездни войни: Последните джедаи. Колекцията в HBO GO ще се запълни на 7 август с финала на сагата за Скайуокър - Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър.

„Нека силата бъде с вас!“.

Пълен списък на заглавия с премиерни дати:

17 ЮЛИ

МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: НЕВИДИМА ЗАПЛАХА

Тази предистория на "Междузвездни войни" проследява двама рицари джедаи, които защитават кралица Амидала с надеждата да осигурят мирно приключване на междупланетен търговски спор. По пътя те срещат Анакин Скайуокър, дете, което показва заявка да развие голяма дарба.

МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: КЛОНИРАНИТЕ АТАКУВАТ

Десет години след първоначалната им среща, Анакин Скайуокър и сенатора Падме Амидала споделят забранен романс, докато Оби-Уан Кеноби разследва опит за покушение над сенатора и открива тайна армия-клонинги, създадена да навреди на джедаите.

МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: ОТМЪЩЕНИЕТО НА СИТИТЕ

Три години след избухването на войната на клонингите, джедаите спасяват Палпатин от граф Дуку. Междувременно Оби-Уан открива нова заплаха, а Анакин действа като двоен агент между съвета на джедаите и Палпатин и е примамен в зловещ план за управление на галактиката.

МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: ВОЙНАТА НА КЛОНИРАНИТЕ (2008)

На първите линии на галактическата борба между доброто и злото Оби-Уан Кеноби и Анакин Скайуокър обединяват сили в мисията им като наставници и ученици на джедаите, докато се бият, за да спасят републиката от разцепване.

СОЛО: ИСТОРИЯ ОТ МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ

Затегнете колан за преживяването си на контрабандния кораб Хилядолетният сокол! След поредица дръзки посегателства в престъпния подземен свят, Хан Соло се сприятелява с внушителния си бъдещ партньор Чубака и се среща с прословутия комарджия Ландо Калризия.

24 ЮЛИ

ROGUE ONE: ИСТОРИЯ ОТ МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ

В периода на назрелия голям конфликт група непривични герои се обединява, водена от дръзката бегълка Джин Ерсо и бунтовнически шпионин Касиан Андор, в отчаяна мисия за кражба на плановете на Звездата на смъртта - върховното оръжие за унищожение на империята.

МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: НОВА НАДЕЖДА

Люк Скайуокър обединява сили с рицар-джедай, пилот-престъпник, един представител на ууки и два дроида, за да спаси галактиката от бойната станция на Империята, която унищожава света, като същевременно се опитва да спаси принцеса Лея от злия Дарт Вейдър.

МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: ИМПЕРИЯТА ОТВРЪЩА НА УДАРА

Бунтовниците се разпръсват, след като империята атакува базата им на ледената планета Хот. Докато Хан и Лея бягат от поданиците на империята, Люк тренира с майстор Йода, преди да се сблъска с Дарт Вейдър и да научи шокиращата истина от миналото си.

МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: ЗАВРЪЩАНЕТО НА ДЖЕДАИТЕ

Империята се подготвя да смаже въстанието с по-мощна звезда на смъртта. Докато флотът на бунтовниците извършва мащабна атака срещу космическата станция, Люк Скайуокър се изправя срещу баща си Дарт Вейдър в последен кулминационен двубой пред очите на злия император.

31 ЮЛИ

МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: СИЛАТА СЕ ПРОБУЖДА

Три десетилетия след победата над Дарт Вейдър и Галактическата империя възниква нова заплаха. Първият орден управлява галактиката и само малка група от безстрашни герои може да ги спре, заедно с помощта на Съпротивата.

МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: ПОСЛЕДНИТЕ ДЖЕДАИ

С унищожаването на Републиката Първият орден властва навсякъде. Върховният лидер Снук изглежда ще смаже онова, което е останало от Съпротивата и ще затвърди хватката си върху галактиката. Но надеждата оцелява: майсторът джедай Люк Скайуокър може да промени посоката на войната.

7 АВГУСТ

МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ: ВЪЗХОДЪТ НА СКАЙУОКЪР

Битката между джедаите и ситите стига до вълнуваща кулминация в тази последна глава от сагата за Скайуокър. Оцелелите членове на Съпротивата са принудени да се върнат към нещо, което са смятали за минало, докато се изправят още веднъж срещу Първия орден.