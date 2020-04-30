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1506 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас

1506 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас по данни на Националния оперативен щаб.

През днешния ден са доказани още 18 нови случая - 2 в област София, 13 в област Видин и 3 в област Ямбол. Лабораториите продължават да работят.

317 пациенти с потвърден COVID-19 са под лекарско наблюдение в болнични условия, 40 от тях са в интензивни отделения и клиники.

Към 30 април, 17.00 часа, регистрираните случаи по справка, предоставена от Националния оперативен щаб, са в области: Благоевград – 43; Бургас – 47; Варна – 26; Велико Търново – 22; Видин – 103; Враца – 7; Габрово – 6; Добрич – 13; Кърджали – 13; Кюстендил – 67; Ловеч – 2; Монтана – 18; Пазарджик – 26; Перник – 13; Плевен – 146; Пловдив –73; Русе – 13; Силистра – 5; Сливен – 45; Смолян – 34; София – 713; Стара Загора – 37; Хасково – 17; Шумен – 4, Ямбол – 13.

164 са медицинските служители, при които е потвърдена коронавирусна инфекция.

Починалите с установен COVID-19 са 66. В областната болница във Видин е починал 73-годишен мъж. Пациентът е страдал от мозъчно-съдова болест и хронична бъбречна недостатъчност. Прекарал е и инсулт.

Източник: Haskovo.NET

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