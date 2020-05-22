Наско Сираков е готов да получи акциите на Левски

Дългогодишният нападател и бивш директор на Левски Наско Сираков обяви, че е готов да получи акциите на "синия" клуб от Васил Божков.

С изявление пред клубния сайт той заяви, че за него това ще бъде огромна отговорност.

По-рано днес Божков, който се намира в Дубай, тъй като е издирван от българските власти по 11 обвинения, написа в профила си във Фейсбук, че се съобразява с решението на феновете и ще преотстъпи контролния пакет акции на желания от тях за нов собственик Сираков.

"Прочетох изявлението на г-н Божков и неговото решение да получа акциите на "ПФК Левски". Изказвам своите благодарности към многобройните ни фенове, към всички левскари, към моите верни приятели и съмишленици за мощната подкрепа, която получих след обявяване на решението ми, че съм готов да получа акциите. Също така изказвам своите благодарности към г-н Божков и г-н Попов!

С огромна отговорност и уважение:

Ваш, Наско Сираков", се казва в обръщението на бившия нападател.