Хитове на Queen, Bee Gees и ABBA в TOP10 на най-щастливите песни, издавани някога

Хитове на Queen, Bee Gees и Рик Астли са сред най-щастливите песни, издавани някога, пише "Дейли стар", позовавайки на допитване, направено във Великобритания.

Парчетата "Don't Stop Me Now" на Queen, "Stayin' Alive" на Bee Gee и "Never Gonna Give You Up" на Рик Астли попадат в ТОП 10 на класацията, съставена след допитване, осъществено от Radio Greatest Hits сред 1300 души на възраст между 30 и 55 години.

Песента, класирана на първо място като способна да подобри настроението, е хитът "Mr Blue Sky" от 1978 г. на Electric Light Orchestra ("Илектрик лайт оркестра"). За нея са гласували една пета от анкетираните.

"Благодаря, че избрахте за най-щастлива моята песен "Mr Blue Sky". Невероятно е", казва Джеф Лин от Electric Light Orchestra.

Допитването разкрива, че доста от ободряващите песни са записани в края на 70-те години на миналия век.

Петдесет и осем процента от участниците в анкетата споделят, че песните, които ги правят най-щастливи, са издадените по време на младежките им години.

"Чудесно е, че хората слушат повече радио и че музиката се оказва отлично средство за повдигането на настроението, особено във времето на изолация, когато имаме нужда от положителни стимули повече от всякога", казва водещият Пат Шарп.

Поведенческият специалист Пол Маккена обяснява защо някои песни правят хората щастливи. "Ние свързваме песента с хубавите времена в миналото. Чрез нея ние се пренасяме отново в тях. Тези песни ни карат да се чувстваме добре, без да ни създават усещането, че сме стари. Слушането им подобрява както психичното, така и физическото ни здраве", казва експертът.

В ТOP10 на ободряващите песни намират място следните хитове:

1. "Mr Blue Sky" - Electric Light Orchestra

2. "Don't Stop Me Now" - Queen

3. "Stayin' Alivе" - Bee Gees

4. "Dancing Queen" - ABBA

5. "Livin' On a Prayer" - Bon Jovi

6. "Come on Eileen" - Dexys Midnight Runners

7. "You Can Call Me Al" - Пол Саймън

8. "Walking on Sunshine" - Katrina and the Waves

9. "Just Can't Get Enough" - Depeche Mode

10. "Never Gonna Give You Up" - Рик Астли

В ТOP 50 на песните, които правят хората щастливи, попадат също хитове на Синди Лопър, Рики Мартин, Джон Траволта и Оливия Нютън-Джон, Елтън Джон, Принс, Бари Уайт, Уитни Хюстън, The Pointer Sisters, Джеймс Браун, Кени Логинс, Fleetwood Mac, Earth, Wind and Fire, Мадона, Pet Shop Boys, Дона Съмър, Ван Морисън, Лайънъл Ричи, Даяна Рос, Guns N'Roses