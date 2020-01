Защо в мозъците на пациенти с Алцхаймер има имунни клетки срещу вирус?

В ново проучване, публикувано в Nature, неврологът от Станфорд, Тони Уайс-Корей, доктор на науката и неговите колеги, съобщават за изумителното откриване на имунни клетки срещу вируси в аутопсирани мозъци на починали пациенти с Алцхаймер, както и в цереброспиналната течност (която къпе мозъците ни ) на живи индивиди, диагностицирани с болестта.

Учените не само откриха засилено присъствие на имунни клетки, наречени Т-клетки, в мозъка и в цереброспиналната течност на пациентите с Алцхаймер, но показаха, че изненадващ брой от тези Т-клетки са "насочени“ към показателните характеристики на вируса на Епщайн-Бар (Epstein-Barr).

Досега никакви убедителни доказателства не са свързвали вируса на Епщайн-Бар с болестта на Алцхаймер. Това е добре, защото вирусът е разпространен - заразява около 50 процента от нас по времето, когато сме на пет години и девет от 10 от нас го носят в клетките по цялото си тяло, включително в мозъка. Обикновено безсимптомният патоген най-често предизвиква мононуклеоза.

Причината за болестта на Алцхаймер остава неясна. Доскоро за виновник бяха смятани амилоидните плаки, но след провала на клиничните проучвания, насочени към предотвратяване на болестта на Алцхаймер или спиране на развитието ѝ чрез намаляване на плаките, стана ясно, че те са свързани, но не са причината.

Съвсем наскоро вниманието се насочи към друг потенциален причинител на Алцхаймер - свързано със стареенето състояние на вродената имунна система. Нейните клетките не разпознават специфични патогени, а вместо това те могат да откриват парчета от подозрителни материали, характерни за широк асортимент от микробиални видове. Вродените имунни клетки не изискват обучение и без предишно излагане на конкретен патоген започват да действат, когато смятат, че са забелязали такъв. Проблемът е, че с възрастта при това причиняват щети на нашите здрави клетки и могат да предизвикат хронично нискостепенно възпаление, което е замесено в много заболявания на стареене, включително болестта на Алцхаймер.

Досега не е обръщано голямо внимание на другата ръка на имунната система - адаптивната имунна система. Клетките, участващи в адаптивния имунитет, реагират конкретно на отделни патогени. Това е възможно, тъй като членовете на един ключов клас на адаптивната имунна клетка, Т-клетката, носят рецептори, разпознаващи ултра-специфични характеристики на този или онзи микроб. Удивително е, че всяка от десетките до стотици милиони Т-клетки в организма е домакин на различно оформен рецептор, позволяващ внимателно съобразени отговори на почти безкрайно разнообразие от патогени.

Когато такава клетка срещне патоген, към който е приспособен нейният рецептор, те започва яростно да се дели и образува армия от милиони Т-клетки със същия рецептор. Това е твърде лошо за микроба, който е задействал процеса, защото тези клетки са "активирани", въоръжени с цялото оборудване, от което се нуждаят, за да убият практически всяка клетка, заразена от този микроорганизъм.

Точно това откриха Уайс-Корей и неговите сътрудници при пациенти с Алцхаймер. Т-клетките, които те изолират от мозъка и цереброспиналната течност на пациентите, често включват значителен брой активирани клетки. В няколко случая, очевидно повече, отколкото би било вероятно да се случи на случаен принцип, те били активирани срещу вируса на Епщайн-Бар.

"Рано е да се каже, че вирусът причинява болестта на Алцхаймер", казва Уайс-Корей. "Ние не доказваме това. Установихме, че в мозъка на пациентите с Алцхаймер, точно до повредени неврони, има активирани Т-клетки, които разпознават Епщайн-Бар. Вярваме, че тези Т-клетки могат да допринесат за невродегенерацията. Намерихме ги да висят около местопрестъплението. Не мисля, че са невинни наблюдатели, които просто са там и не правят нищо."

Повече информация: David Gate et al. Clonally expanded CD8 T cells patrol the cerebrospinal fluid in Alzheimer's disease, Nature (2020). DOI: 10.1038/s41586-019-1895-7