Какво иска за Коледа Марая Менсън? (видео)

Какво е Коледа без Марая и нейната All I Want For Christmas is You? Може би ще стане по-поносимо, ако добавим малко Мерилин Менсън?

И така вече много години по това време - едни камбанки, едни черни петъци, Марая... и едни депресирани или ядосани хора си правят всякакви шегички и миксове.

"Така става, като родителите ти те карат да празнуваш Коледа против волята ти", пише един от авторите на mashup (потпури) с популярната коледна песен (второто видео).

Видеото, което ви предлагаме първо е от най-популярните сред подобните, с над милион и половина гледания за петте дни откак е качено.

"Това е причината да не съм добре дошъл вкъщи", коментира потребител. Друг пише, че иска да види Марая Кери и Мерилин Менсън на живо да изпълняват това. А друг казва, че това е било коледното чудо, от което не е знаел, че се нуждае.

И сега, да по(д)правим живота с малко ирония.