Къде изчезват грайферите на износените гуми?

Грайферът на гумата е износен, необходими са нови гуми. Ежедневие за много шофьори. Но къде "изчезват" тези изгубени сантиметри от гумите? Под формата на микрочастици гума те се оказват главно в почвата и водата и в малка степен във въздуха. И количеството на тези частици в нашата околна среда не е никак малко, изчислиха изследователи от Empa.

Всички говорят за микропластмаса. Но количеството на пластмасовите микрочастици в околната среда е малко в сравнение с друг полимер, който замърсява нашия въздух и вода, и следователно нашия организъм - микрокаучукът. Това са най-фините частици от износването на гумите, които навлизат в почвата и въздуха от пътната настилка или се отделят от изкуствената трева.

Изследователите на Empa сега са изчислили, че през последните 30 години, от 1988 до 2018 г., около 200 000 тона микрокаучук са се натрупали в околната среда в Швейцария. Това е впечатляваща маса, която често се пренебрегва в дискусиите за микропластмасата.

Изследователите Бернд Новак и колегите му от лабораторията „Технология и общество“ на Empa определят гумите за автомобили и камиони като основен източник на микрокаучук.

„Определихме количествено износването на гумите, но и отделяните от изкуствени зелени площи като изкуствена трева“, казва Новак. Те обаче играят малка роля, тъй като само три процента от отделените каучукови частици идват от каучуков гранулат от изкуствени зелени площи. Износването на гумите е отговорно за останалите 97 процента.

От частиците, изпуснати в околната среда, почти три четвърти остават от лявата и дясната страна на пътя в първите пет метра, 5 процента в останалите почви и почти 20 процента във водни тела.

Екипът базира своите изчисления на данни за вноса и износа на гуми и след това моделира поведението на гумата на пътя и в пътните отпадъчни води. От 2000 г. насам насоките за рециклиране на вода и предотвратяване на замърсяването на почвата са значително затегнати. Чрез мерки като изграждането на пречиствателни станции за пътни отпадъчни води (SABA) част от микрочастиците вече може да бъде отстранена от водата.

Ниско въздействие върху хората

Част от микрокаучука се транспортира първо по въздух през първите пет метра отляво и отдясно на пътя, отлага се и частично се връща. Кристоф Хюглин от лабораторията „Замърсяване на въздуха / екологични технологии“ на Empa обаче оценява въздействието върху хората на ниско ниво, както показва проучване от 2009 г. „Пропорцията на износването на гумите във вдишания фин прах също е в ниския едноцифрен процент в места, близки до трафика“, казва Хюглин.

Изследователите обаче подчертават, че микропластмасата и микрокаучукът не са едно и също. „Това са различни частици, които трудно могат да се сравняват една с друга“, казва Новак.

И има и огромни разлики в количеството: Според изчисленията на Новак, само 7 процента от микрочастиците на полимерна основа, пуснати в околната среда, са направени от пластмаса, докато 93 процента са от абразива на гумите. „Количеството на микрокаучука в околната среда е огромно и следователно изключително актуално“, казва Новак.

