Фотоси на известни личности, позиращи с морски обитатели, показват в Димитровград

Като поредна лятна провокация в нашия град ще имате възможността да видите серия от снимки, в които известни личности позират с морски обитатели. Изложбата може да бъде свободно разгледана до 30 септември в Зала №1 на ХГ „П.Чурчулиев“ – Димитровград . Събитието е организирано от фондация Credo Bonum със сътрудничеството на д-р Атанас Грозданов от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и помощта на WWF-България и БАКБ. Инициативата е част от световно движение, посветено на опазването на моретата и океаните от разрушителните риболовни практики.

Oколо 33% от световните запаси на риба са подложени на свръхулов, а годишната консумация нараства два пъти по-бързо от нарастването на населението на Земята, показва доклад на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO). Европа потребява много повече морска храна, отколкото може да улови в своите води или да отгледа в рибни ферми. Към днешна дата Европа вече е изконсумирала запасите си от риба за годината и започва да разчита само на внос на риба и рибни продукти, за да посрещне потребителското търсене.

През 2009 г. Никълъс Рол, съсобственик на японския ресторант MOSHIMO и актрисата Грета Скаки, създават благотворителната организация FISHLOVE. Тяхната основна цел е да насочат обществено внимание към неустойчивите риболовни методи, които с бързи темпове унищожават морските екосистеми на планетата.

Впечатляващите фотографии, които предизвикаха значителен обществен интерес в кампании на множество световни организации - Marine Conservation Society, OCEAN2012, Deep Sea Coalition, The End of the Line, and Blue Marine Foundation бяха изложени за първи път в България през месец август м.г. в галерия Credo Bonum в София.