Освобождават фермери от внасяне на ДДС. Преглед на печата

24 часа

Часовете за кормуване - от 31 на 42, ще се кара и по магистрала

Часовете за кормуване да се увеличат от 31 до 42. Около това предложение се е обединила работна група, чиято цел е да прегледа учебната документация за обучение на кандидат-шофьори.

В нея участват представители на образователното, транспортното и вътрешното министерство, на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", на висши учебни заведения, на браншови организации, на неправителствения сектор и др., съобщават от агенцията.

Това би трябвало да доведе и до промяна на методиката за обучение, тъй като сега в нея не са записани конкретни изисквания за продължителността на курса.

Труд

Освобождават фермери от внасяне на ДДС

Производителите на плодове и зеленчуци да бъдат освободени от задължението да внасят Данък добавена стойност, предлага Министерството на земеделието, храните и горите. Това ще стане чрез въвеждането на механизъм за обратно начисляване на ДДС, който е залегнал в Директива 2018/2057 на Европейския съюз, посочва министърът на земеделието Десислава Танева в отговор на питане на депутата от БСП Спас Пенчев.

Според Танева чрез мярката ще се постигне ефективна превенция и борба с данъчните измами при доставките на плодове и зеленчуци.

Производителите ще бъдат освободени и от значителна данъчна тежест, което ще има положителен икономически ефект, аргументира се тя.

Монитор

Борбата със сивата икономика вкара 14 млрд. лв. в хазната

Една от мерките е поставяне на видеонаблюдение на всички точки на въвеждане и извеждане на данъчните складове", посочи Горанов, като уточни, че така ще се следи за изнасянето на стоки, които не са въведени в системата.

"Ще въведем контрол и на стоките, които са освободени от акциз, например разредители или кофражни масла", отбеляза той. Горанов коментира, че контролът ще бъде засилен чрез въвеждане на изискване за поставяне на измервателни уреди и автоматично свързване митниците.

"Съгласете се, че не можем във всеки данъчен склад да сложим по няколко митничари или данъчни, или и дори да го сложим, нямаме гаранция, че след време човешкият фактор няма да заработи срещу интереса на държавата", отбеляза финансовият министър.

Стандарт

Каракачанов подписа договорите за F-16

На основание Решение на Министерския съвет № 398/10. 07. 2019 г. министърът на отбраната Красимир Каракачанов подписа международни договори (LOAs) BU-D-SAB, "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA, "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Мunitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD, "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR, "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване"(Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment) на обща стойност 1,256,153,980 долара. С тях се договаря доставката от Правителството на САЩ за българските въоръжени сили на осем самолета F-16 Block 70 и свързаното оборудване и въоръжение. Съгласно Конституцията на България и редът на Закона за международните договори, за да влязат в сила тези договори, следва да бъдат ратифицирани от Народното събрание, съобщават от военното ведомство.

Сега

Гражданите ще могат да заявяват паспорти с валидност 10 години

Паспортите на българските граждани ще се издават със срок на валидност 5 или 10 години, съгласно заявения от лицето срок. Това реши парламентът с приемането на второ четене на изменения в Закона за българските лични документи. На децата до 18-годишна възраст ще се издават паспорти със срок на валидност 5 години.

Министерството на вътрешните работи трябва да създаде организационни условия и да осигури необходимите технически и програмни средства за издаване на паспортите най-късно от 1 януари 2021 г.