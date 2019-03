Около 1 милион протестиращи искат нов референдум за Брекзит (видео)

Доналд Туск коментира анти-брекзит марша, като поздрвви хората за позицията им. А британското правителство изпрати имейл на 5,8 милиона души, подписали петицията до британския парламент с искане за отмяна на член 50. Имейлът информира поддръжниците, че „това правителство няма да отмени член 50“.

The Guardian прекарва деня с приблизително 1 милион протестиращи, дошли от всички краища на Великобритания в Лондон, за да поискат нов референдум за Брекзит. Организациите от марша Put It to the People заявиха, че протестът може да е бил дори по-голям от този срещу войната в Ирак през февруари 2003 г.

Във видеото от уикенда участници от различни групи изказват мнението си. Това са гласове от едномилионния марш срещу Брекзит в Лондон. Атмосферата можете да усетите въе видеото по-долу.

"Какво искаме? Гласуване на хората. Кога го искаме? Сега."

"Това са нормални хора, които просто казват, че това, което правим сега, не е правилно. И трябва да се върнем при хората и да го направим отново", казва жена, докато върви с множеството. за малко да изпусне ръката на мъжа си и да го изгуби. "Има дори от онези, които гласуваха за напускане - това, което имаме сега, не е това, за което гласуваха. Само крайно десните от онези хора получават това, което искаха. Няколко души с най-силни гласове."

"Спрете Brexit. Какво искаме? Вот на хората. Кога го искаме? Сега." носи се над многолюдното шествие.

"Чудя се дали това може да се превърне в мнозинство на втори референдум. Заобиколени сме от хора, които мислят така, но има много хора във Великобритания, които не са тук, има много хора, които не подписват тази петиция."

"Засипан съм", казва чистач с жълта жилетка. Човекът очевидно е на работа и в този ден. "Мислите ли, че някой от тяхобръща внимание? Работата, която трябва да свърша, след като всички си отидату дома. Не. Не е дошъл нито един от тях (да каже) „благодаря за това, че си свършил добра работа“. Не искам никакво признание, само малко ръкостискане от време на време "Поздрав, приятел, ценя вашата упорита работа. Няма да получите нищо от тях. Защо тогава да гласувам за тях?" Но и той казва, че ще подкрепите втори референдум: "Да, просто за да видя какво ще излезе"

"Не е най-доброто, много стари хора не се интересуват от вдигането на шум. Твърде цивилизовано" коментира продавач, запитан как върви бизнеса му с дрънкалки на улицата,

"Не, вината, която беше хвърлена върху ЕС, всъщност е неуместна и трябваше да бъде поета от нашето правителство и всички правителства, предишните правителства. Всички те пренебрегнаха севера, те пренебрегнаха здравеопазването, пренебрегнаха образованието. Разбирам техния гняв, аз съм от север и бих казал, че вината е на нашето правителство, а не на ЕС. Всъщност ЕС направи повече, за да защити нашата нация от нашето правителство."

"Има нови видове партии и е време хората да се събудят и осъзнаят какво се случва в нашето общество. Защото след десет, 15 и 20 години всички ще казваме „защо не направихме нещо по въпроса?“. И ще трябва да вършим отново всичко от Блеър, Браун. Така че не е само Brexit. Не само Brexit. Сигурността е надценена. Да не изпадам в крайности, но мисля, че целият процес и всяка страна в него са разглезени от хората, които са твърде сигурни и не слушат никого."

"Какво става? Е, това е много добър въпрос, приятел, ако имах отговор на това, нямаше да трябва да идвам през този март, нали? Ако знаех какво се случва... Никой не знае какво се случва, Затова сме тук."

"Не подкрепям вот на хората, мисля би било разделение. Предпочитам, вместо да провеждаме референдум, да имаме народно събрание. За да можем да разискваме въпросите, всички можем да чуем гласовете си и да вземем решение чрез обсъждане. Вместо еднодневен победител от провеждане на референдум, защото това, от което се нуждаем, за да се измъкнем, е някакъв консенсус, народната асамблея ще започне процеса на обединяване на хората отново."

"Необходимо е обществото да се обедини и да има пет силни оратори, обществеността да може да застане зад тях и да се съгласи с това, което правят тези оратори, а не това, което правят тези депутати."

"Един милион. Един милион души. Един милион не, два милиона. Не, не, това е от интернет. Не не. Интернет не, виж, Мраморната арка, до Биг Бен. Твърде много са. Виж, всички са уморени. Всички са уморен.. Ние не се връщаме у дома, няма да се прибираме у дома. Не ни пука колко е късно."