Община Неделино стяга музей за историята и културата на града, търси помощ от хората

От съветите на техническата поддръжка на Microsoft.

Ако сте събудили с голямо главоболие и не помните кой сте, как се казвате и къде работите, опитайте следното:

1. Включете компютъра.

2. Изчакайте да се зареди Windows.

3. Два пъти кликнете на иконката "My computer".

4. Там изберете "Help/About Windows".

5. Прочете, написаното след "This product is licensed to"