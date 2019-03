Как да впечатлиш жена? Струнен квартет знае отговора (видео)

Как да впечатлиш жена? Това е въпросът.

Струнният квартет MozART Group има отговора.

Можете да се снабдите с топче и хилка за пинг понг и да дриблирате в такт с музиката, докато с другата ръка свирите на цигулка. Добре е да правите това на един крак.

Или да зарежете ритъма и да подкарате мелодията с балон. Мелодията е твърде общо казано. Трябва да докарате "Can't Help Falling In Love" на Елвис Пресли. Значи вместо Елвис, в изпълнението се включва балонът. Ако не си го представяте, гледайте видеото.

За да ви се получи, трябва да имате и покрепата на верни приятели, когато нещо не се получи и има опасност жената да усети провала.