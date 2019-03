Силиконови импланти предизвикват рядък и агресивен вид рак

Глутеалните импланти, известни също като "седалищни" или "задни" импланти са свързани с рядка форма на рак, който в крайна сметка е довел до смърт на жената, съобщават City of Hope. Това е първият подобен случай.

Видът на рака, с който 49-годишнaтa пациенткa е била диагностицирана, анапластичен голям клетъчен лимфом (ALCL), вече бе свързан с гръдните импланти. През последните осем години Агенцията по храните и лекарствата е идентифицирала повече от 450 случая на рак, свързан с гръдните имплантанти, повечето от които - текстурирани импланти.

Случаят на жената помага да се демонстрира, че много текстурирани импланти могат потенциално да бъдат [рискови фактори] за ALCL и че като цяло дискусията трябва да премине от„ рак на гръдния имплант” към "свързан с имплантант [рак]“. пишат авторите в доклада, публикуван на 15 февруари в „Естетична хирургия“.

Д-р Лесли Попълуел, клиничен професор в катедрата по хематология и трансплантация на хемопоетични клетки в City of Hope преди това предупреждава за риска от този вид рак, свързан с текстурирани гръдни импланти. През 2010 г. тя публикува в Journal of Leukemia and Lymphoma проучване на девет случая в City of Hope, свързани с гръдния имплант.

Повече от 36 000 процедури за имплантиране на седалищни импланти са били проведени в цял свят през 2017 г., според Международната асоциация по естетична пластична хирургия. Операциите бързо нарастват - с 18% увеличение спрямо броя на процедурите, извършени през предходната година.

Както е описано в новия доклад, жената е получила глутеални текстурирани импланти около година преди лекарите в Лос Анджелис да наблюдават разязвявания по кожата около имплантите и тестови изображения да разкрият течност около имплантите. По-нататъшните тестове потвърждават диагнозата ALCL. За съжаление ракът вече се е разпространил в други части на тялото, включително белите дробове, и въпреки агресивната химиотерапия, пациентката умира няколко месеца по-късно.

Авторите на доклада отбелязват, че случаят показва само връзка между имплантите на жената и нейния рак и че не могат да потвърдят, че имплантите са причината. Те също така отбелязват, че ракът ѝ е особено агресивен и че раковите заболявания, свързани с импланта, обикновено се развиват около 10 години след имплантирането. Рискът от развитие на ALCL, свързан с импланта, се счита за много нисък.

Все пак, те подчертават, че "Наложително е всички лекари да признаят, че пациентите с текстурирани силиконови импланти, различни от гръдните импланти, също могат да бъдат изложени на риск от лимфом". Пациентите, които обмислят такава операция, трябва да бъдат информирани за възможните рискове и как да забележат признаци на усложнения, пишат специалистите.

Текстурираните импланти, които имат по-груба повърхност, което им помага да останат на място, могат да раздразнят околните тъкани, създавайки хронично възпаление, което инициира имунен отговор, обяснява д-р Попълуел. Този имунен отговор включва лимфоцити, които могат да станат злокачествени със времето. "Ако получите достатъчно хронично възпаление в дадена област, има повече възможности за генетични грешки в клетките", обяснява тя, което води до ALCL.

Агенцията по храните и лекарствата за първи път предупреди жените за рисковете от текстурираните гръдни импланти през 2011 г. Агенцията в момента оценява тяхната безопасност. Текстурираните гръдни импланти бяха извадени от пазара в Европа през декември.

От съществено значение е жените с текстурирани импланти, било то в гърдите или в задните части, да бъдат тествани за злокачествени клетки в течността около имплантите, ако изпитват симптоми на болка или подуване, казва Попълуел. „Само премахването на течността не е терапевтично. Тя трябва да бъде тествана, специално да се търсят клетките на лимфома. "

"Рисковете са ниски, но нещо, което трябва да запомните е, че освен реконструктивната хирургия след мастектомия при рак на гърдата, всички останали са козметични операции, така че не става въпрос за претегляне на медицинските ползи срещу медицинските рискове - наистина няма никакви медицински ползи за козметичното увеличаване на гърдите или за увеличаване на глутеала, казва специалистът. "Освен това, тъй като това се съобщава главно при пациенти, получаващи текстурирани импланти, обсъждането на риска от операцията вероятно трябва да включва разглеждане на гладки импланти, а не на текстуриран вид."